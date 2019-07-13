Тихонов: Зобнин мог потянуть должность капитана «Спартака». У него есть харизма

Бывший капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал решение главного тренера красно-белых Олега Кононова лично назначить новым капитаном Георгия Джикию, а не проводить выборы среди игроков.



«Думаю, после широкого обсуждения предыдущего голосования Олег Георгиевич поступил правильно. Это сглаживает острые углы. Команда избегает таких ситуаций, когда на базе звучат фразы из серии: «Ты мой друг, я буду голосовать за тебя». Любой футбольный коллектив — это маленький социум, где есть настоящие друзья, а есть те, кто просто поддерживает рабочие отношения на поле.



Почему не Ещенко? Он не является игроком основного состава. Вице-капитаном назначили Зобнина? Он мог потянуть и должность капитана. У него есть харизма, а своей игрой он заслужил авторитет. Но Рома — молчун, довольно спокойный человек. Джикия — другого склада. Капитаном надо быть не только на поле, но и в раздевалке, Георгий может и ответить, и сказать, что думает», — приводит слова Тихонова RT.