Тихонов: Зобнин мог потянуть должность капитана «Спартака». У него есть харизма

Бывший капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал решение главного тренера красно-белых Олега Кононова лично назначить новым капитаном Георгия Джикию, а не проводить выборы среди игроков.
«Думаю, после широкого обсуждения предыдущего голосования Олег Георгиевич поступил правильно. Это сглаживает острые углы. Команда избегает таких ситуаций, когда на базе звучат фразы из серии: «Ты мой друг, я буду голосовать за тебя». Любой футбольный коллектив — это маленький социум, где есть настоящие друзья, а есть те, кто просто поддерживает рабочие отношения на поле.
Почему не Ещенко? Он не является игроком основного состава. Вице-капитаном назначили Зобнина? Он мог потянуть и должность капитана. У него есть харизма, а своей игрой он заслужил авторитет. Но Рома — молчун, довольно спокойный человек. Джикия — другого склада. Капитаном надо быть не только на поле, но и в раздевалке, Георгий может и ответить, и сказать, что думает», — приводит слова Тихонова RT.
- 13 июля 2019
-
14:24
-
14:23
-
14:04
-
13:53
-
13:52
-
13:35
-
13:18
-
13:12
-
12:56
-
12:40
-
12:32
-
12:07
-
12:07
-
11:42
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:05
-
10:49
-
10:47
-
10:13
-
10:11
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:36
-
09:32
-
09:20
-
09:17
-
07:23
-
07:13
-
05:42
-
04:56
-
03:55
-
03:43