Влашич: привык к Москве, теперь это мой дом

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что Москва стала ему родным домом.

«Мне комфортно в Москве, мне здесь хорошо. Уже знаю, что в городе где находится. Привык к Москве, теперь это мой дом. Я живу ближе к клубной базе, чем к стадиону, потому что мы здесь находимся пять дней в неделю. Так мне удобнее», — сказал Влашич в интервью для YouTube-канала ЦСКА.

За ЦСКА хорват выступает с лета прошлого года. Минувший сезон «армейцы» завершили на 4-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге чемпионов команда не смогла преодолеть групповой турнир, а борьбу за Кубок России она прекратила на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти «Тюмени». Влашич в минувшем сезоне на клубном уровне сыграл 31 матч, забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач.