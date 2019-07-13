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Тихонов: вратари «Спартака» часто допускают ошибки, а Гилерме таким не страдает

Тихонов: вратари «Спартака» часто допускают ошибки, а Гилерме таким не страдает
Футбол / РПЛ 0

Экс-капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мыслями о возможном переходе вратаря «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме в стан красно-белых, а также высказался о трансфере форварда Понсе.

«Все же видят, что вратари «Спартака» часто допускают ошибки. В их действиях отсутствует стабильность. Гилерме таким не страдает. Читал, что «железнодорожники» предлагают ему только годовой контракт, в то время как красно-белые — трёхлетний. Это говорит о том, как остро клуб нуждается в классном голкипере. Просто так никто не станет предлагать стражу ворот сумасшедшую зарплату.

Сложно сказать, сможет ли Понсе полноценно заменить Зе Луиша. Эсекьелю предстоит многое доказать и находиться под давлением публики. Болельщики будут ждать от него голов с первых же матчей и постоянно сравнивать с Луишем», — приводит слова Тихонова RT.

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