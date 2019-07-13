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Эрнани: спасибо, «Зенит», за эти два с половиной года

Эрнани: спасибо, «Зенит», за эти два с половиной года
Футбол / РПЛ 0

Бразильский полузащитник Эрнани, перешедший на правах аренды в «Парму», попрощался с «Зенитом»

«Спасибо „Зенит“, каждому из моих товарищей по команде, тренерскому штабу, административному персоналу, всем людям, работающим в клубе, и болельщикам за эти два с половиной года проведённых вместе. Давай, „Зенит“. Благодарю за всё», — написал Эрнани в своём «твиттере».

Фото доступно в «твиттере» Эрнани.

Эрнани перешёл в «Зенит» в январе 2017 года из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера составила € 8 млн. В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги (в пяти — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2021 года.

Эрнани перешёл из «Зенита» в «Парму» на правах аренды
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