«Краснодар» подписал контракт с форвардом сборной Швеции Бергом

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании соглашения с нападающим Маркусом Бергом, последним клубом которого был «Аль-Айн» из ОАЭ.
Форвард перебрался в стан «быков» в качестве свободного агента. Контракт подписан сроком на 1 год, говорится на официальном сайте клуба. Зарплата форварда не сообщается, но ранее появлялась информация, что она составит € 1,9 млн в год.
В минувшем сезоне на клубном уровне 32-летний шведский нападающий принял участие в 29 играх. На счету форварда 14 забитых мячей и 1 результативная передача. Ранее игрок выступал также за «Гётеборг», «Гронинген», «Гамбург», ПСВ и «Панатинаикос». В составе сборной Швеции нападающий сыграл 71 матч. На его счету 19 забитых мячей.
Ранее сообщалось об интересе к Бергу со стороны клубов из Греции и Турции.
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