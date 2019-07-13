«Спартак» — «Сочи»: видеотрансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 13 июля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 между «Спартаком» и «Сочи». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Сочи» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В роли его ассистентов выступят Владислав Назаров и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Алексей Сухой.
С полным расписанием предстоящего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.
- 13 июля 2019
-
17:25
-
17:13
-
16:41
-
16:38
-
16:25
-
16:23
-
16:01
-
16:00
-
15:54
-
15:51
-
15:36
-
15:22
-
15:00
-
14:55
-
14:33
-
14:24
-
14:23
-
14:04
-
13:53
-
13:52
-
13:35
-
13:18
-
13:12
-
12:56
-
12:40
-
12:32
-
12:07
-
12:07
-
11:42
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:05
-
10:49
-
10:47