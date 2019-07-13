«Спартак» — «Сочи»: видеотрансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 13 июля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 между «Спартаком» и «Сочи». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Сочи» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В роли его ассистентов выступят Владислав Назаров и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Алексей Сухой.

С полным расписанием предстоящего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.