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Болельщики освистали Погба во время товарищеского матча в Австралии

Болельщики освистали Погба во время товарищеского матча в Австралии
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» в рамках мирового турне проводит товарищескую встречу в австралийском Перте с командой «Перт Глори». Появление на поле французского полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, которым активно интересуется мадридский «Реал», вызвало не самые приятные эмоции у собравшихся на стадионе болельщиков.

26-летний француз провёл первый тайм на скамейке запасных и появился после перерыва, заменив сербского полузащитника Неманью Матича. Некоторые болельщики встретили выход Погба неодобрительным гулом и свистом. Об этом написал британский журналист Goal.com Крис Воакс в «Твиттере».

Ранее «Манчестер Юнайтед» повысил цену на Погба до € 200 млн после заявления агента французского хавбека Мино Райолы, который сообщил, что манкунианский клуб давно знает о желании футболиста сменить команду.

«Манчестер Юнайтед» поднял цену на Погба до € 200 млн из-за заявления Райолы
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