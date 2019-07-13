Болельщики освистали Погба во время товарищеского матча в Австралии

«Манчестер Юнайтед» в рамках мирового турне проводит товарищескую встречу в австралийском Перте с командой «Перт Глори». Появление на поле французского полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, которым активно интересуется мадридский «Реал», вызвало не самые приятные эмоции у собравшихся на стадионе болельщиков.
26-летний француз провёл первый тайм на скамейке запасных и появился после перерыва, заменив сербского полузащитника Неманью Матича. Некоторые болельщики встретили выход Погба неодобрительным гулом и свистом. Об этом написал британский журналист Goal.com Крис Воакс в «Твиттере».
Ранее «Манчестер Юнайтед» повысил цену на Погба до € 200 млн после заявления агента французского хавбека Мино Райолы, который сообщил, что манкунианский клуб давно знает о желании футболиста сменить команду.
- 13 июля 2019
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