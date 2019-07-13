Де Лигт станет самым высокооплачиваемым защитником Серии А

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт после перехода в «Ювентус» станет самым высокооплачиваемым игроком линии обороны в итальянской Серии А, сообщает Marca.

По информации источника, в ближайшее время трансфер 19-летнего футболиста будет официально закрыт. В «старой синьоре» нидерландец будет зарабатывать € 12 млн в год. Ни один из защитников из итальянского чемпионата не имеет такой зарплаты.

Напомним, заинтересованность в подписании футболиста проявляли «Барселона», «Ювентус» и «ПСЖ». Фаворитом в борьбе за нидерландца считался каталонский клуб. Однако позже к подписанию игрока ближе стал «Ювентус».

В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн.