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Де Лигт станет самым высокооплачиваемым защитником Серии А

Де Лигт станет самым высокооплачиваемым защитником Серии А
Футбол / Италия 0

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт после перехода в «Ювентус» станет самым высокооплачиваемым игроком линии обороны в итальянской Серии А, сообщает Marca.

По информации источника, в ближайшее время трансфер 19-летнего футболиста будет официально закрыт. В «старой синьоре» нидерландец будет зарабатывать € 12 млн в год. Ни один из защитников из итальянского чемпионата не имеет такой зарплаты.

Напомним, заинтересованность в подписании футболиста проявляли «Барселона», «Ювентус» и «ПСЖ». Фаворитом в борьбе за нидерландца считался каталонский клуб. Однако позже к подписанию игрока ближе стал «Ювентус».

В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн.

Источник: «Ювентус» заплатит за де Лигта € 75 млн
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