«Урал» — «Уфа»: стали известны стартовые составы команд

«Урал» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на «Екатеринбург Арене». Обслуживать игру будет судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Его ассистентами будут Антон Аверьянов (Москва) и Игорь Демешко (Химки). Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 16:30.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Панюков.

«Уфа»: Чернов, Сухов, Аликин, Табидзе, Йокич, Алиев, Фомин, Карп, Сысуев, Козлов, Игбун.

В минувшем сезоне «Урал» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав в 30 играх 38 очков. «Уфа» заняла 14-е место. Сохранить место в РПЛ команде удалось, обыграв в стыковых играх «Томь».