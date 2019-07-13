«Аталанта» согласовала трансфер Малиновского за € 13,7 млн
Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский продолжит карьеру в «Аталанте», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, в ближайшие несколько часов 26-летний хавбек должен прибыть в Италию, чтобы пройти медицинское обследование. За игрока сборной Украины «Аталанта» выплатит бельгийскому клубу € 13,7 млн.
Контракт Малиновского с «Генком» рассчитан до лета 2022 года. В завершившемся сезоне украинский полузащитник сыграл на клубном уровне 51 матч. На его счету 16 забитых мячей и 16 результативных передач. Ранее интерес к Руслану Малиновскому проявляли московский «Спартак» и «Сампдория». В составе сборной Украины хавбек сыграл 22 матча. На его счету 2 забитых мяча и 5 результативных передач.
«Аталанта» готова заплатить € 15 млн за Малиновского
- 13 июля 2019
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