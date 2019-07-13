«Рубин» объявил о подписании Старфельта

«Рубин» на своём официальном сайте объявил о подписании шведского защитника «Гётеборга» Карла Старфельта.

«Рубин» подписал 4-летний контракт с 24-летним шведским защитником Карлом Старфельтом. За нашу команду Карл Старфельт будет выступать под номером 2», — сказано в заявлении «Рубина».

В стартовавшем в марте чемпионате Швеции 24-летний защитник принял участие в 13 играх. На его счету 1 забитый мяч. Ранее он также выступал за «Броммапойкарну» и вызывался в юношескую сборную Швеции U20.

Сообщалось, что заинтересованность в подписании Старфельта также проявлял «Ростов». Однако клубы в конечном итоге не смогли сойтись в цене на футболиста. Ранее «Рубин» сделал предложение по Старфельту в размере € 1 млн.