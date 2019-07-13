«Томь» обыграла «Армавир» и одержала вторую победу подряд
В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» обыграла «Армавир» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Томске на стадионе «Труд». Обслуживал матч арбитр Антон Анопа из Благовещенска, которому ассистировали москвичи Валентин Мурашов и Ринат Деушев.
Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором гола стал Павел Киреенко. Во втором тайме томский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря голу Исмаэла Эдиева.
В предыдущем туре «Томь» на выезде выиграла у «Нижнего Новгорода» (2:0).
«Томь», набрав шесть очков, вышла на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Армавир» (3) — на 10-м месте.
В следующем туре «Томь» на выезде встретится с «Лучом». «Армавиру» предстоит домашняя игра с «Нефтехимиком». Оба матча состоятся 20 июля.
- 13 июля 2019
-
17:25
-
17:13
-
16:41
-
16:38
-
16:25
-
16:23
-
16:01
-
16:00
-
15:54
-
15:51
-
15:36
-
15:22
-
15:00
-
14:55
-
14:33
-
14:24
-
14:23
-
14:04
-
13:53
-
13:52
-
13:35
-
13:18
-
13:12
-
12:56
-
12:40
-
12:32
-
12:07
-
12:07
-
11:42
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:05
-
10:49
-
10:47
Партнерский контент