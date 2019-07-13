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«Томь» обыграла «Армавир» и одержала вторую победу подряд

«Томь» обыграла «Армавир» и одержала вторую победу подряд
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» обыграла «Армавир» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Томске на стадионе «Труд». Обслуживал матч арбитр Антон Анопа из Благовещенска, которому ассистировали москвичи Валентин Мурашов и Ринат Деушев.

Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором гола стал Павел Киреенко. Во втором тайме томский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря голу Исмаэла Эдиева.

В предыдущем туре «Томь» на выезде выиграла у «Нижнего Новгорода» (2:0).

«Томь», набрав шесть очков, вышла на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Армавир» (3) — на 10-м месте.

В следующем туре «Томь» на выезде встретится с «Лучом». «Армавиру» предстоит домашняя игра с «Нефтехимиком». Оба матча состоятся 20 июля.

ФНЛ - Первый дивизион. 2-й тур
13 июля 2019, суббота. 15:00 МСК
Томь
Томск
2 : 0
Армавир
Армавир
1:0 – Киреенко – 20, 2:0 – Эдиев – 72
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