«Томь» обыграла «Армавир» и одержала вторую победу подряд

В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» обыграла «Армавир» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Томске на стадионе «Труд». Обслуживал матч арбитр Антон Анопа из Благовещенска, которому ассистировали москвичи Валентин Мурашов и Ринат Деушев.

Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором гола стал Павел Киреенко. Во втором тайме томский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря голу Исмаэла Эдиева.

В предыдущем туре «Томь» на выезде выиграла у «Нижнего Новгорода» (2:0).

«Томь», набрав шесть очков, вышла на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Армавир» (3) — на 10-м месте.

В следующем туре «Томь» на выезде встретится с «Лучом». «Армавиру» предстоит домашняя игра с «Нефтехимиком». Оба матча состоятся 20 июля.