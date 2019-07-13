Робсон: «МЮ» способен выиграть борьбу за титул АПЛ у «Ман Сити»

Знаменитый экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон считает, что «красные дьяволы» способны стать чемпионами английской Премьер-лиги в сезоне-2019/20, опередив в борьбе за титул «Манчестер Сити».

«Всегда есть шанс догнать команду, которая только что стала чемпионом. Многое будет зависеть от того, как «Сити» заменит Венсана Компани. Это большая потеря для «горожан». Он был лидером раздевалки.

Ещё важно, как команда начинает сезон. Если старт получается хорошим, то можно быть уверенным в собственных силах. «Сити» способен снова взять титул, но их можно опередить», — приводит слова Робсона Goal.

В минувшей кампании «МЮ» занял шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание от «Манчестер Сити», который стал чемпионом, составило 32 очка.