Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Булыкину отказали в регистрации на выборы в Московскую городскую думу

Булыкину отказали в регистрации на выборы в Московскую городскую думу
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Локомотива», столичного «Динамо» и «Андерлехта» Дмитрий Булыкин на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что избирательная комиссия отказала ему в регистрации на выборы Московскую городскую думу VII созыва по одномандатному избирательному округу № 43 из-за большого количества недействительных подписей.

«Получил предварительный отказ из комиссии, количество недействительных подписей на 1,3% превышает допустимый предел. Я предпочитаю бороться законными методами и направляю в комиссию юристов. Во всяком случае, это для меня первый большой опыт участия в политической жизни Москвы. Спасибо всем за поддержку», — написал Булыкин.

Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Булыкина в «Инстаграме».

«Лишь бы очернить!». Булыкин ответил тем, кто считает его «кандидатом-спойлером»
Поговорили с ним о Навальном, политике и хейте в Сети.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент