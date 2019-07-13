Булыкину отказали в регистрации на выборы в Московскую городскую думу
Бывший игрок «Локомотива», столичного «Динамо» и «Андерлехта» Дмитрий Булыкин на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что избирательная комиссия отказала ему в регистрации на выборы Московскую городскую думу VII созыва по одномандатному избирательному округу № 43 из-за большого количества недействительных подписей.
«Получил предварительный отказ из комиссии, количество недействительных подписей на 1,3% превышает допустимый предел. Я предпочитаю бороться законными методами и направляю в комиссию юристов. Во всяком случае, это для меня первый большой опыт участия в политической жизни Москвы. Спасибо всем за поддержку», — написал Булыкин.
Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Булыкина в «Инстаграме».
«Лишь бы очернить!». Булыкин ответил тем, кто считает его «кандидатом-спойлером»
Поговорили с ним о Навальном, политике и хейте в Сети.
- 13 июля 2019
-
18:59
-
18:59
-
18:55
-
18:50
-
18:46
-
18:43
-
18:34
-
18:24
-
18:19
-
17:50
-
17:44
-
17:36
-
17:25
-
17:13
-
16:41
-
16:38
-
16:25
-
16:23
-
16:01
-
16:00
-
15:54
-
15:51
-
15:36
-
15:22
-
15:00
-
14:55
-
14:33
-
14:24
-
14:23
-
14:04
-
13:53
-
13:52
-
13:35
-
13:18
-
13:12
Партнерский контент