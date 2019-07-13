Булыкину отказали в регистрации на выборы в Московскую городскую думу

Бывший игрок «Локомотива», столичного «Динамо» и «Андерлехта» Дмитрий Булыкин на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что избирательная комиссия отказала ему в регистрации на выборы Московскую городскую думу VII созыва по одномандатному избирательному округу № 43 из-за большого количества недействительных подписей.

«Получил предварительный отказ из комиссии, количество недействительных подписей на 1,3% превышает допустимый предел. Я предпочитаю бороться законными методами и направляю в комиссию юристов. Во всяком случае, это для меня первый большой опыт участия в политической жизни Москвы. Спасибо всем за поддержку», — написал Булыкин.

Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Булыкина в «Инстаграме».