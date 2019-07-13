Журналист извинился перед сборной Ганы за лживую статью о секс-скандале
Журналист Майкл Туффур принёс извинения сборной Ганы за публикацию лживой статьи о секс-скандале в команде, сообщает YEN.
По данным источника, Туффур признался, что не проверял факты перед публикацией материала. В редакции газеты, в которой работает Туффур, сообщили, что журналист поступил непрофессионально, не проверив информацию.
Ранее Туффур написал, что во время Кубка африканских наций, который сейчас проходит в Египте, некоторые из игроков сборной Ганы поселили своих подруг в том же отеле, где остановилась команда, и тайком пробирались к ним в номера. В статье было выдвинуто предположение, что это повлияло на игру Ганы на турнире.
Сборная Ганы на Кубке Африки преодолела групповой этап, но в 1/8 финала проиграла Тунису в серии пенальти.
Тунис обыграл Гану в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Африки
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