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«Урал» обыграл «Уфу» в матче 1-го тура Премьер-Лиги

«Урал» обыграл «Уфу» в матче 1-го тура Премьер-Лиги
Футбол / РПЛ 0

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Уфу». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Урала» Эрик Бикфалви на 14-й минуте после передачи полузащитника Отмана Эль-Кабира. В начале второго тайма Бикфалви оформил дубль, голевой пас отдал хавбек Денис Кулаков. На 76-й минуте форвард «Уфы» Андрей Козлов сократил разницу в счёте после передачи полузащитника Оливье Тилла. В конце игры ещё один мяч в ворота гостей отправил хавбек Юрий Бавин. Спустя пять минут полузащитник «Уфы» Даниил Фомин реализовал пенальти.

Во 2-м туре чемпионата России «Уфа» 20 июля на своём поле сыграет с «Краснодаром», а «Урал» на следующий день дома встретится с грозненским «Ахматом».

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
13 июля 2019, суббота. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
3 : 2
Уфа
Уфа
1:0 – Бикфалви – 14, 2:0 – Бикфалви – 49, 2:1 – Козлов – 76, 3:1 – Бавин – 81, 3:2 – Фомин – 86 (пен)
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