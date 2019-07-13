«Урал» обыграл «Уфу» в матче 1-го тура Премьер-Лиги

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Уфу». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Урала» Эрик Бикфалви на 14-й минуте после передачи полузащитника Отмана Эль-Кабира. В начале второго тайма Бикфалви оформил дубль, голевой пас отдал хавбек Денис Кулаков. На 76-й минуте форвард «Уфы» Андрей Козлов сократил разницу в счёте после передачи полузащитника Оливье Тилла. В конце игры ещё один мяч в ворота гостей отправил хавбек Юрий Бавин. Спустя пять минут полузащитник «Уфы» Даниил Фомин реализовал пенальти.

Во 2-м туре чемпионата России «Уфа» 20 июля на своём поле сыграет с «Краснодаром», а «Урал» на следующий день дома встретится с грозненским «Ахматом».