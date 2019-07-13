Кононов: матч с «Сочи» покажет, хорошо ли готовились игроки «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата России с «Сочи».



«Команда хорошо поработала, и это было видно как на сборах, так и непосредственно уже перед этим матчем. Игра покажет, хорошо ли мы подготовились. Многие тренеры так говорят, и я к этому присоединяюсь. Главное — это игра. Одно дело — готовиться, тренироваться, играть спарринги, а выходить на официальные матчи — это другое. В этом матче в первую очередь хочу убедиться, что мы в этот период поработали хорошо.



Каждая тренировка и каждый матч — это улучшение игры. К нам пришли Бакаев, Джано, Понсе, Баду — это те игроки, на которых мы в будущем достаточно серьёзно рассчитываем. В настоящем рассчитываем на тех, кто сегодня заявлен. Сыгранность приходит с каждой тренировкой и каждой игрой. Не много ли прошло времени после игры с „Краснодаром“? Мы это время заполнили тренировочным процессом. Сегодня посмотрим, как поработали», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится сегодня, 13 июля. Начало встречи в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.