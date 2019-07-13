Юран: без усиления «Спартаку» не стать чемпионом

Бывший игрок московского «Спартака» Сергей Юран оценил шансы красно-белых на чемпионство в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2019/20.

«Без усиления чемпионами не стать, это будет сложно. При всем уважении, у «Зенита», например, может быть, сильнее состав, чем у «Спартака».

Команде нужно усилить минимум четыре позиции, особенно в центральную линию. Да, у «Спартака» есть молодёжь, но это не значит, что она сейчас возьмёт и выиграет чемпионат.

Что касается Гилерме, если смотреть на ценник, он не стоит того. Ему же не 23 года.

Тренером меня не приглашают. Готов ли я? А почему бы и нет?» — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Сегодня, 13 июля, «Спартак» проведёт матч 1-го тура чемпионата России с «Сочи». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 мск.