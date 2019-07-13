Точилин — об игре со «Спартаком»: надеюсь, первый блин у «Сочи» не выйдет комом

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».
«Надеюсь, первый блин у нас не выйдет комом. Есть волнение, но это нормально, всё-таки сразу играем со «Спартаком». В плане мотивации хороший соперник, играем на хорошем стадионе. И постараемся показать хороший футбол.
Нет опасений, что из-за резкой смены состава начнутся конфликты. Мы оставили тот костяк, который ковал выход в Премьер-Лигу, и сейчас добавляются качественные футболисты. А дальше всё будет только по спортивному принципу. Конкуренция всегда шла только на пользу, и поэтому не думаю, что возникнут какие-то проблемы.
Перед тем как говорить о Нобоа, нужно, чтобы он присоединился к нам. Только игры покажут, насколько нам ещё нужно усиление. Постараемся провести это время трансферов максимально эффективно. Дальше посмотрим», — сказал Точилин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Матч «Спартак» — «Сочи» состоится сегодня, 13 июля, в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 мск.
- 13 июля 2019
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