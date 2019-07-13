«Торпедо» обыграло «Балтику» в матче ФНЛ, «Химки» разгромили «Авангард»
В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) московское «Торпедо» принимало калининградскую «Балтику». Встреча состоялась в Москве на стадионе академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал защитник «Торпедо» Сергей Божин, отправивший мяч в ворота соперника на 15-й минуте. В начале второй половины хавбек Артур Галоян увеличил преимущество «автозаводцев».
Результаты других матчей 2-го тура Футбольной национальной лиги
«Химки» — «Авангард» (Курск) — 3:0
«Шинник» (Ярославль) — Мордовия (Саранск) — 1:0
«Факел» (Воронеж) — «Чайка» (Песчанокопское) — 0:0.
Посмотреть турнирную таблицу Футбольной национальной лиги можно на «Чемпионате».
ФНЛ - Первый дивизион. 2-й тур
13 июля 2019, суббота. 17:00 МСК
Торпедо Москва
Москва
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 – Божин – 15, 2:0 – Галоян – 59
ФНЛ - Первый дивизион. 2-й тур
13 июля 2019, суббота. 17:00 МСК
Химки
Химки
3 : 0
Авангард К
Курск
1:0 – Кухарчук – 10 (пен), 2:0 – Дядюн – 64, 3:0 – Дядюн – 89
Удаления: нет – Бреев, 75
ФНЛ - Первый дивизион. 2-й тур
13 июля 2019, суббота. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
1 : 0
Мордовия
Саранск
1:0 – Самодин – 63
Удаления: Цховребов, 90 – нет
ФНЛ - Первый дивизион. 2-й тур
13 июля 2019, суббота. 17:00 МСК
Факел
Воронеж
0 : 0
Чайка
Песчанокопское
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