«Торпедо» обыграло «Балтику» в матче ФНЛ, «Химки» разгромили «Авангард»

В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) московское «Торпедо» принимало калининградскую «Балтику». Встреча состоялась в Москве на стадионе академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Торпедо» Сергей Божин, отправивший мяч в ворота соперника на 15-й минуте. В начале второй половины хавбек Артур Галоян увеличил преимущество «автозаводцев».

Результаты других матчей 2-го тура Футбольной национальной лиги

«Химки» — «Авангард» (Курск) — 3:0

«Шинник» (Ярославль) — Мордовия (Саранск) — 1:0

«Факел» (Воронеж) — «Чайка» (Песчанокопское) — 0:0.

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