«Спартаку» вручили приз за лучший медицинский департамент сезона-2018/19

Исполнительный директор Российской Премьер-Лиги Сергей Чебан и главный врач сборной России Эдуард Безуглов вручили «Спартаку» приз за лучший медицинский департамент по итогам прошлого сезона.

Вручение состоялось перед началом матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, руководителем медицинского департамента «Спартака» является Михаил Вартапетов.

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице РПЛ и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. В Кубке России московский клуб дошёл до четвертьфинала, где в двухматчевом противостоянии проиграл «Уралу» (2:2, 0:1).