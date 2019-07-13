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«Ростов» — «Оренбург»: видеотрансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 21:30

«Ростов» — «Оренбург»: видеотрансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 21:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 13 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 между «Ростовом» и «Оренбургом». Встреча пройдёт в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Оренбург» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Валерий Данченко (Уфа) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Павел Кукуян (Сочи).

С полным расписанием предстоящего розыгрыша РПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

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