Игнашевич: «Торпедо» перекусало «Балтику»? Такая цель у любой команды
Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал победу со счётом 2:0 в игре 2-го тура ФНЛ с калининградской «Балтикой».
«Считаю, что мы сыграли очень организованно как в первом, так и во втором тайме. Мы контролировали ход матча и заслуженно победили.
Да, конечно, не хватало атмосферы, не хватало наших болельщиков в том количестве, в каком они обычно присутствуют на играх. Но я знаю, что руководство клуба делает всё возможное, чтобы наши следующие матчи прошли на Восточной улице.
Мне понравилась «Балтика» и тот футбол, в который они играли. Тренер соперника сказал, что наша команда перекусала «Балтику»? Такая цель у любой команды. Так устроен футбол: кто кого перекусает», — цитирует Игнашевича пресс-служба «Торпедо».
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- 13 июля 2019
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