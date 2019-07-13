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«Ахмат» разгромил «Краснодар» в 1-м туре молодёжного первенства России

«Ахмат» разгромил «Краснодар» в 1-м туре молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 1-го тура молодёжного первенства России грозненский «Ахмат» разгромил «Краснодар» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова. Обслуживал матч Инал Танашев из Нальчика.

Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал Арсен Адамов. В середине первого тайма преимущество грозненского клуба увеличил Мурсалин Денилханов. На 61-й минуте хозяева довели счёт до крупного.

Во 2-м туре «Ахмат» на выезде сыграет с «Уралом». Встреча состоится 20 июля. «Краснодару» предстоит гостевая игра с «Уфой». Матч пройдёт 19 июля.

Также завершился ещё один матч 1-го тура молодёжного первенства России. «Ростов» на своём поле обыграл «Оренбург». Победу ростовчанам принесли голы Гочи Гогричиани и Михаила Осинова. У гостей отличился Никита Боднарюк.

Россия - Молодёжное первенство. 1-й тур
13 июля 2019, суббота. 18:00 МСК
Ахмат-мол.
Грозный
3 : 0
Краснодар-мол.
Краснодар
1:0 – Адамов – 9, 2:0 – Денилханов – 24, 3:0 – Абзаев – 61
Удаления: нет – , 58
Россия - Молодёжное первенство. 1-й тур
13 июля 2019, суббота. 16:00 МСК
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
2 : 1
Оренбург-мол.
Оренбург
1:0 – Гогричиани – 32, 2:0 – Осинов – 51 (пен), 2:1 – Боднарюк – 84 (пен)
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