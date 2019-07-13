«Ахмат» разгромил «Краснодар» в 1-м туре молодёжного первенства России

В матче 1-го тура молодёжного первенства России грозненский «Ахмат» разгромил «Краснодар» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова. Обслуживал матч Инал Танашев из Нальчика.

Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал Арсен Адамов. В середине первого тайма преимущество грозненского клуба увеличил Мурсалин Денилханов. На 61-й минуте хозяева довели счёт до крупного.

Во 2-м туре «Ахмат» на выезде сыграет с «Уралом». Встреча состоится 20 июля. «Краснодару» предстоит гостевая игра с «Уфой». Матч пройдёт 19 июля.

Также завершился ещё один матч 1-го тура молодёжного первенства России. «Ростов» на своём поле обыграл «Оренбург». Победу ростовчанам принесли голы Гочи Гогричиани и Михаила Осинова. У гостей отличился Никита Боднарюк.