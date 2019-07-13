Анюков: не знаю, кто сказал, что я закончил карьеру игрока

Российский защитник Александр Анюков прокомментировал подписание контракта с «Крыльями Советов».

«Рад вернуться в «Крылья», домой. Рад вернуться и опять играть. Дальше, как говорится, жизнь покажет.

Карьеру игрока я не заканчивал. Не знаю, кто сказал, что я закончил. Я был играющим тренером, мог выйти на поле, помочь, если бы кто-то травмировался или в другой ситуации.

Руководство «Крыльев» предложило вернуться в Самару, я с радостью согласился. Здесь хороший тренер, я общался с игроками, которые у него играли. Все говорили о Миодраге только хорошее.

Первая тренировка сегодня прошла нормально. В принципе, в «Зените» работал, тренировался. Не скажу, что готов на 100%, но, думаю, с каждым разом буду набирать и набирать.

Самое яркое воспоминание о «Крыльях» — это, конечно, дебют в команде. Все помнят также 2004 год. Вспоминаю и юношеский футбол, как двигался вперёд, — приятные воспоминания.

Спасибо всем, кто сегодня поздравил с возвращением в Самару!» — приводит слова 39-летнего футболиста пресс-служба «Крыльев Советов».