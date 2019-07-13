Барсов — о спорном эпизоде: это пенальти в ворота «Спартака»
Нападающий «Сочи» Максим Барсов прокомментировал спорный эпизод, случившийся в первом тайме матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».
«Наш игрок успел первым поставить ногу перед защитником «Спартака». Если бы чуть резче пошёл, то успел бы пробить. Но, думаю, это пенальти», — сказал Барсов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Матч «Спартак» — «Сочи» в эти минуты проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». На перерыв команды ушли при счёте 0:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» финишировал вторым в Футбольной национальной лиге.
Хусаинов: в ворота «Спартака» в матче с «Сочи» не поставили чистый пенальти
- 13 июля 2019
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