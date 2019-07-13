Барсов — о спорном эпизоде: это пенальти в ворота «Спартака»

Нападающий «Сочи» Максим Барсов прокомментировал спорный эпизод, случившийся в первом тайме матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Наш игрок успел первым поставить ногу перед защитником «Спартака». Если бы чуть резче пошёл, то успел бы пробить. Но, думаю, это пенальти», — сказал Барсов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч «Спартак» — «Сочи» в эти минуты проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». На перерыв команды ушли при счёте 0:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» финишировал вторым в Футбольной национальной лиге.