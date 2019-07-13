Судья Федотов: игрок «Спартака» рисковал, но сыграл в мяч, это не пенальти

Футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод, случившийся в первом тайме матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи».

«В самом начале матча Бакаеву не показали жёлтую карточку за грубую игру у своей штрафной. Володя всё контролирует, находится в хорошей позиции, и я не знаю, почему он принял такое решение. Следующий момент — неназначение штрафного и непоказ жёлтой карточки Жиго. Это грубая игра. Такое ощущение, что Володя не вошёл в игру, движения академические, нет ускорения.

Самое интересное — момент в штрафной «Спартака». Если бы судья ускорился, а не шёл пешком, то вопросов бы не было. Моё мнение — игрок «Спартака» рисковал, но сыграл в мяч. То есть это не пенальти. И последний спорный момент — это когда Джано отмахнулся от Новосельцева. Это не красная карточка, а жёлтая. Но здесь никакой карточки не было показано, так что идёт перекос в одну сторону», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».