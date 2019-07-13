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«Спартак» — «Сочи»: матч посетили 29 892 зрителя

«Спартак» — «Сочи»: матч посетили 29 892 зрителя
Футбол / РПЛ 0

Матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» в Москве на стадионе «Открытие Арена» посетили 29 892 человека, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Спартака». Автором единственного гола стал защитник красно-белых Самуэль Жиго, отправивший мяч в ворота «Сочи» на 93-й минуте после передачи хавбека Лукаса Фернандо.

Во 2-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом» 20 июля, а «Сочи» на следующий день дома встретится с «Зенитом».

Напомним, в минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Сочи» финишировал вторым в Футбольной национальной лиге.

Список летних трансферов клубов РПЛ доступен на «Чемпионате».

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