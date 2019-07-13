Судья Федотов: Жиго забил гол с нарушением правил

Футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод с забитым мячом в ворота «Сочи» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Автором гола стал защитник красно-белых Самуэль Жиго. Встреча завершилась со счётом 1:0.

«Жиго положил руки на голову защитнику и даже закрыл ему глаза. Моё мнение — это нарушение правил. Спартаковец просто обхватил голову соперника и не дал тому выпрыгнуть. То есть я считаю, что гол был забит с нарушением правил», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Во 2-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом» 20 июля, а «Сочи» на следующий день дома встретится с «Зенитом».

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Сочи» финишировал вторым в Футбольной национальной лиге.

Видео гола можно посмотреть в Rutube.