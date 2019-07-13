Хавбек «Сочи» Песегов: думаю, мы заслуживали ничью в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Сочи» Евгений Песегов прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).

«Конечно, обидное поражение. Считаю, мы здорово играли, перестраивались, выполняли установку тренера и выбегали в контратаку. Ещё не успели до конца наиграть действия в обороне при стандартах и поэтому пропустили обидный гол. Поздравляю „Спартак“ с победой.



Не знаю, почему не смогли забить. Первая игра, и не получилось забить. Будем отрабатывать на тренировках реализацию моментов. Надеюсь, забьём в следующей игре. Ожидали более слабых соперников на старте сезона, но будем готовиться к грандам.



После сегодняшней игры ощущения положительные. Думаю, мы заслуживали ничью. Надеюсь, в дальнейшем будем прибавлять, сыгрываться и показывать результаты получше», — сказал Песегов в эфире телеканала «Матч Премьер».