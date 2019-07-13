Хавбек «Сочи» Песегов: думаю, мы заслуживали ничью в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Сочи» Евгений Песегов прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).
«Конечно, обидное поражение. Считаю, мы здорово играли, перестраивались, выполняли установку тренера и выбегали в контратаку. Ещё не успели до конца наиграть действия в обороне при стандартах и поэтому пропустили обидный гол. Поздравляю „Спартак“ с победой.
Не знаю, почему не смогли забить. Первая игра, и не получилось забить. Будем отрабатывать на тренировках реализацию моментов. Надеюсь, забьём в следующей игре. Ожидали более слабых соперников на старте сезона, но будем готовиться к грандам.
После сегодняшней игры ощущения положительные. Думаю, мы заслуживали ничью. Надеюсь, в дальнейшем будем прибавлять, сыгрываться и показывать результаты получше», — сказал Песегов в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 13 июля 2019
-
22:05
-
21:58
-
21:56
-
21:56
-
21:53
-
21:52
-
21:49
-
21:47
-
21:46
-
21:34
-
21:26
-
21:20
-
21:17
-
21:15
-
21:13
-
20:59
-
20:52
-
20:30
-
20:23
-
20:14
-
20:09
-
20:09
-
20:02
-
20:00
-
19:56
-
19:51
-
19:39
-
19:35
-
19:30
-
19:13
-
19:08
-
18:59
-
18:59
-
18:55
-
18:50