Ещенко: для «Спартака» главное было взять три очка в матче с «Сочи»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).



«Хорошо, что забили. Показали, что нечего терять. Это первая игра, главное было взять три очка. Конечно, было нервно, раз забили только в концовке», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак» обыграл «Сочи» благодаря голу французского защитника Самуэля Жиго на 93-й минуте.



Во 2-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом», матч состоится 20 июля. «Сочи» на своём поле встретится с «Зенитом», встреча пройдёт 21 июля.



В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. «Сочи» финишировал вторым в Футбольной национальной лиге.