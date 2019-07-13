Набиуллин: в матче со «Спартаком» «Сочи» мог и забить, и выиграть

Защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).



«Даже не знаю, что сказать. Вроде и настраивались, играли до последних сил, но что-то не получилось. Могли и забить, и выиграть. Хорошо сыграли, все молодцы», — сказал Набиуллин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Единственный гол на 93-й минуте забил французский защитник красно-белых Самуэль Жиго.



Во 2-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом», матч состоится 20 июля. «Сочи» на своём поле встретится с «Зенитом», встреча пройдёт 21 июля.



В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. «Сочи» финишировал вторым в Футбольной национальной лиге.