Бакаев — о победе в матче с «Сочи»: всё будет хорошо, это только начало

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).



«Конечно, переполняют эмоции после победы. Всё хорошо, но надо выигрывать больше и увереннее. Всё будет хорошо, это только начало», — сказал Бакаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Единственный гол на 93-й минуте забил французский защитник красно-белых Самуэль Жиго.



Во 2-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом», матч состоится 20 июля. «Сочи» на своём поле встретится с «Зенитом», встреча пройдёт 21 июля.



В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. «Сочи» финишировал вторым в Футбольной национальной лиге.