Бакаев — о победе в матче с «Сочи»: всё будет хорошо, это только начало
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).
«Конечно, переполняют эмоции после победы. Всё хорошо, но надо выигрывать больше и увереннее. Всё будет хорошо, это только начало», — сказал Бакаев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Единственный гол на 93-й минуте забил французский защитник красно-белых Самуэль Жиго.
Во 2-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом», матч состоится 20 июля. «Сочи» на своём поле встретится с «Зенитом», встреча пройдёт 21 июля.
В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. «Сочи» финишировал вторым в Футбольной национальной лиге.
Набиуллин: в матче со «Спартаком» «Сочи» мог и забить, и выиграть
- 13 июля 2019
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