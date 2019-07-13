Игрок «Сочи» Карапетян: пенальти в ворота «Спартака» был. Жаль, в России нет VAR

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).

«Мы, конечно, хотели забить, но не стоит забывать, что играли со «Спартаком». Мы проделали на сборах большую работу, у нас отличная химия в команде. Точилин нас похвалил, но жаль, что не взяли хотя бы одно очко. Мы играли дисциплинированно и хорошо. Заслужили именно один гол, но так бывает.



Пенальти был, но бывает, что судья свистит, бывает, что нет. Судьи — люди, они тоже ошибаются, жаль, что в России нет VAR», — передаёт слова Капапетяна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Единственный гол на 93-й минуте забил французский защитник красно-белых Самуэль Жиго.