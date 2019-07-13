Игрок «Сочи» Карапетян: пенальти в ворота «Спартака» был. Жаль, в России нет VAR
Нападающий «Сочи» Александр Карапетян прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).
«Мы, конечно, хотели забить, но не стоит забывать, что играли со «Спартаком». Мы проделали на сборах большую работу, у нас отличная химия в команде. Точилин нас похвалил, но жаль, что не взяли хотя бы одно очко. Мы играли дисциплинированно и хорошо. Заслужили именно один гол, но так бывает.
Пенальти был, но бывает, что судья свистит, бывает, что нет. Судьи — люди, они тоже ошибаются, жаль, что в России нет VAR», — передаёт слова Капапетяна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Единственный гол на 93-й минуте забил французский защитник красно-белых Самуэль Жиго.
Набиуллин: в матче со «Спартаком» «Сочи» мог и забить, и выиграть
- 13 июля 2019
-
21:58
-
21:56
-
21:56
-
21:53
-
21:52
-
21:49
-
21:47
-
21:46
-
21:34
-
21:26
-
21:20
-
21:17
-
21:15
-
21:13
-
20:59
-
20:52
-
20:30
-
20:23
-
20:14
-
20:09
-
20:09
-
20:02
-
20:00
-
19:56
-
19:51
-
19:39
-
19:35
-
19:30
-
19:13
-
19:08
-
18:59
-
18:59
-
18:55
-
18:50
-
18:46
Партнерский контент