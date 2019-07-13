Джикия: Максименко — игрок «Спартака», и на слухи он не реагирует
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу со счётом 1:0 в домашнем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Мне отлично играется в паре с Жиго. Сегодня все настраивались, вся команда — молодцы. Старались играть в свой футбол и в конце, считаю, заслуженно забили, додавили. Матч был тяжёлым, нервным, не получалось наладить игру, но это связано с первым туром. Самое главное — это победа.
Максименко на слухи про Гилерме нормально реагирует. Он игрок «Спартака» и на тренировках пашет, доказывает, каждый день прибавляет, подсказывает нам. Никакой реакции у него нет, потому что он часть нашей команды, он в обойме, он наш игрок», — сказал Джикия в эфире телеканала «Матч ТВ».
От позора до радости – один удар Жиго. «Спартак» начал с невероятной победы
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- 13 июля 2019
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