Джикия: Максименко — игрок «Спартака», и на слухи он не реагирует

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу со счётом 1:0 в домашнем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Мне отлично играется в паре с Жиго. Сегодня все настраивались, вся команда — молодцы. Старались играть в свой футбол и в конце, считаю, заслуженно забили, додавили. Матч был тяжёлым, нервным, не получалось наладить игру, но это связано с первым туром. Самое главное — это победа.

Максименко на слухи про Гилерме нормально реагирует. Он игрок «Спартака» и на тренировках пашет, доказывает, каждый день прибавляет, подсказывает нам. Никакой реакции у него нет, потому что он часть нашей команды, он в обойме, он наш игрок», — сказал Джикия в эфире телеканала «Матч ТВ».