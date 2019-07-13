Кононов: в первую очередь смотришь на результат, но есть неудовлетворение игрой

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу со счётом 1:0 в домашнем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Матч был сложный, как и предвиделся. Это абсолютно другая команда относительно той, что была в спарринге. В первом тайме «Сочи» отлично действовал в атаке и игре в пас, нам было непросто. Наша функциональная подготовка была выше, это основной фактор победы. Мы завершили со стандарта атаку и забили в конце очень важный мяч. Очень важно выиграть в первой игре. Она была сложной психологически, ребята были заряжены на победу. Мы абсолютно не знали, в какую схему будет играть «Сочи». Мы победили благодаря старательности и настойчивости.
Что преобладает сейчас — удовлетворение результатом или неудовлетворение игрой? Когда команда выиграла, в первую очередь смотришь на результат, но неудовлетворение игрой есть. Команда это понимает, мы должны были играть иначе, не давая сопернику проводить атаки и распоряжаться мячом. Мы много теряем мяч, выходя из обороны. В первом тайме у нас было две-три неплохие атаки, которые мы не довели до конца. Победа греет душу, но надо двигаться дальше, чтобы игра также соответствовала», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
- 13 июля 2019
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