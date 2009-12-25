"Анжи" нацелился на игрока "Хапоэля"

Дебютант Премьер-Лиги махачкалинский «Анжи» может приобрести ганского нападающего Самуэля Йебоа из тель-авивского «Хапоэля», с которым предстоит встретиться «Рубину» в 1/16 финала Лиги Европы. 23-летний форвард – племянник известного в 90-е годы игрока «Саарбрюккена», «Айнтрахта», «Гамбурга» и «Лидса» — Энтони Йебоа. Потенциальный новичок «Анжи» второй сезон выступает за израильский клуб. В шестом туре группового этапа Лиги Европы он отметился победным голом в ворота «Гамбурга» (1:0). Прошлой зимой игрока из Ганы хотел заполучить ЦСКА, но сделка тогда сорвалась. В дагестанском клубе готовы заплатить за Йебоа $ 1 млн, сообщает «Спорт-экспресс».