«Монако» с Головиным в составе проиграл «Лозанне»

«Монако» в товарищеском матче уступил швейцарской «Лозанне» со счётом 1:2.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе. Счёт открыл хавбек «Монако» Габриэл Бошилья, но затем швейцарцы забили два гола и одержали победу.
«Лозанна» (Швейцария) — «Монако» — 2:1 (0:0)
Голы: Туркес (67), Ндойе (87) — Бошилья (65)
«Монако» (стартовый состав): Бенальо, Жемерсон, Панцо, Шадли, Глик, Фабрегас, Головин, Лопеш, Мартинш, Диаш, Кардона
В минувшем сезоне «Лозанна» заняла третье место во втором швейцарском дивизионе. «Монако» финишировал на 17-м месте в Лиге 1 и сумел избежать понижения в классе.
В новом сезоне монегаски стартуют в Лиге 1 домашним матчем с «Лионом». Встреча состоится на стадионе «Луи II» 9 августа. Начало матча — в 21:45 мск.
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