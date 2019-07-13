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Кононов объяснил большое количество забросов и навесов

Кононов объяснил большое количество забросов и навесов
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов объяснил большое количество забросов и навесов в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

«Я сторонник игры низом и в одно касание. Скорее всего, причина забросов — психологический момент. Игроки хотели выиграть и пытались продавить за счёт длинных передач на Жиго, когда он туда пошёл. «Сочи» сидел низко, а времени на комбинации у нас было мало. Думаю, поэтому игроки упрощали», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Во 2-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом» 20 июля, а «Сочи» на следующий день дома встретится с «Зенитом».

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