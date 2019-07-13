Аджоев поблагодарил Гинера за снижение цены на Ткачёва

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поблагодарил президента ЦСКА Евгения Гинера за снижение цены на полузащитника Сергея Ткачёва.
«Хотел бы поблагодарить президента ЦСКА Евгения Гинера, который пошёл навстречу и снизил трансферную стоимость полузащитника. Приятно осознавать, что в российском футболе есть руководители, которые хотят, чтобы игроки прогрессировали. Ткачёв провёл в Туле два добротных сезона, поэтому логично, что дальнейшую карьеру он продолжит у нас. Рад, что в переговорах с Евгением Ленноровичем удалось найти понимание в этом вопросе», — приводит слова Аджоева «Тульский футбол» со ссылкой на пресс-службу «Арсенала».
30-летний Ткачёв выступал за «Арсенал» на правах аренды в последние два сезона. Несколько недель назад «канониры» выкупили трансфер хавбека и подписали с ним двухлетний контракт.
- 13 июля 2019
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