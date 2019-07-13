Гризманн: цель — выиграть с «Барселоной» всё: Кубок, Примеру и Лигу чемпионов

Новичок «Барселоны» французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал свой переход в каталонский клуб, а также рассказал о целях на следующий сезон.
«Я очень счастлив, готов работать с командой с большим энтузиазмом. У меня есть новые задачи, новые цели, и, надеюсь, я смогу сделать всё наилучшим образом. Цель — выиграть всё: Кубок Испании, Примеру и Лигу Чемпионов.
Я общался с Умтити и Дембеле, они мои друзья, хочу повеселиться с ними. Я хотел переехать сюда, и моя семья последовала за мной.
Играть с Месси приятно, мне не терпелось узнать, как это происходит в повседневной жизни и на практике. «Барселона» — отличный клуб, и я хочу начать работать с моими новыми партнёрами по команде и тренером», — приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.
- 13 июля 2019
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