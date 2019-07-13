Лондонский «Арсенал» собирается предложить € 80 млн за Н. Пепе

Руководство лондонского «Арсенала» планирует сделать предложение «Лиллю» в размере € 80 млн за правого вингера Николя Пепе, сообщает TF1.

Ранее сообщалось, что на Пепе претендуют также «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», мюнхенская «Бавария», «Манчестер Юнайтед», миланский «Интер» и каталонская «Барселона».

В сезоне-2018/19 Пепе провёл 38 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился 22 забитыми мячами и 14 результативными передачами. В гонке бомбардиров Лиги 1 Николя занял второе место, на 11 голов отстав от форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Арсенал» в минувшей кампании занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошёл до финала Лиги Европы, где со счётом 1:4 проиграл лондонскому «Челси».