Лондонский «Арсенал» собирается предложить € 80 млн за Н. Пепе
Руководство лондонского «Арсенала» планирует сделать предложение «Лиллю» в размере € 80 млн за правого вингера Николя Пепе, сообщает TF1.
Ранее сообщалось, что на Пепе претендуют также «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», мюнхенская «Бавария», «Манчестер Юнайтед», миланский «Интер» и каталонская «Барселона».
В сезоне-2018/19 Пепе провёл 38 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился 22 забитыми мячами и 14 результативными передачами. В гонке бомбардиров Лиги 1 Николя занял второе место, на 11 голов отстав от форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Арсенал» в минувшей кампании занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошёл до финала Лиги Европы, где со счётом 1:4 проиграл лондонскому «Челси».
За игрока «Лилля» топ-клубы готовы отдать 80 млн. Что в нём такого?
У Николя Пепе 22 гола и 11 ассистов в Лиге 1. «Ливерпуль», «Барселона» и «Боруссия» заинтересованы.
- 13 июля 2019
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