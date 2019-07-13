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Джемаили — о болезни Михайловича: тренер выиграет эту битву и для нас

Джемаили — о болезни Михайловича: тренер выиграет эту битву и для нас
Футбол / Италия 0

Капитан «Болоньи» Блерим Джемаили выразил поддержку главному тренеру команды Синише Михайловичу, который сообщил, что болен лейкемией.

«Тренер выиграет эту битву и для нас, потому что мы чувствуем себя частью его семьи. То, что он дал нам за последние шесть месяцев, редко удавалось каким-либо тренерам, особенно в такой короткий промежуток времени.

Мы знаем, какой он человек, насколько он силён, и мы постараемся передать ему свои силы. Мы не можем дождаться, когда он вернётся.

Синиша попросил нас продолжать работать с улыбками на лицах. Мы постараемся сделать то, что он просит. Тренер показал нам путь, по которому мы следовали в течение последних шести месяцев. Он является лидером, который может помочь нам достичь наших целей.

Михайлович для нас — как отец, поэтому мы будем бороться за него так, как он борется за нас», — приводит слова Джемаили Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Михайлович сообщил, что болен лейкемией
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