Дубль Бикфалви и гол Бавина после выхода на замену — в обзоре «Урал» — «Уфа»
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Уфу». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий «Урала» Эрик Бикфалви, отличившийся на 14-й минуте. В начале второго тайма Бикфалви оформил дубль. На 76-й минуте форвард «Уфы» Андрей Козлов сократил разницу в счёте. В конце игры ещё один мяч в ворота гостей после выхода на замену отправил полузащитник Юрий Бавин. Спустя пять минут хавбек «Уфы» Даниил Фомин реализовал пенальти.
Видео доступно на канале Премьер-Лиги в Rutube.
В 2-м туре чемпионата России «Уфа» 20 июля на своём поле сыграет с «Краснодаром», а «Урал» на следующий день дома встретится с грозненским «Ахматом».
На болельщиков «Уфы» напали в Екатеринбурге
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