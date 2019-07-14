Дубль Бикфалви и гол Бавина после выхода на замену — в обзоре «Урал» — «Уфа»

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Уфу». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Урала» Эрик Бикфалви, отличившийся на 14-й минуте. В начале второго тайма Бикфалви оформил дубль. На 76-й минуте форвард «Уфы» Андрей Козлов сократил разницу в счёте. В конце игры ещё один мяч в ворота гостей после выхода на замену отправил полузащитник Юрий Бавин. Спустя пять минут хавбек «Уфы» Даниил Фомин реализовал пенальти.

Видео доступно на канале Премьер-Лиги в Rutube.

В 2-м туре чемпионата России «Уфа» 20 июля на своём поле сыграет с «Краснодаром», а «Урал» на следующий день дома встретится с грозненским «Ахматом».