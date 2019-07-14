Неназначенный пенальти и гол на 93-й минуте — в обзоре матча «Спартак» — «Сочи»

В 1-м туре чемпионата России московский «Спартак» обыграл «Сочи» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Владимир Москалёв, которому ассистировали Владислав Назаров и Адлан Хатуев.

В середине первого тайма арбитр мог назначить 11-метровый в ворота «Спартака». Полузащитник сочинского клуба Ян Казаев оказался на газоне в штрафной красно-белых в результате контакта с защитником «Спартака» Николаем Рассказовым. Впрочем, арбитр не усмотрел нарушения в данном эпизоде.

Победу «Спартаку» принёс французский защитник Самуэль Жиго, отличившийся на 93-й минуте.

Во 2-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Матч состоится 20 июля. «Сочи» на своём поле встретится с «Зенитом». Встреча пройдёт 21 июля.

Видео доступно на канале Премьер-Лиги в Rutube.