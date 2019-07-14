Федотов: было очень жаль расставаться с Суторминым, но таков футбол

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поражение со счётом 1:2 в выездном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Специалист также высказался об уходе из клуба полузащитника Алексея Сутормина, который будет выступать за «Зенит».

«Очень боевой получился матч. Мы понимали, что соперник после двух поражений от нас в прошлом сезоне будет настроен решительно. «Ростов» с первой до последней минуты ожесточенно сражался.

Нам не хватало правильного развития атакующих действий. Мы очень быстро теряли контроль над мячом, редко задействовали фланги. В ситуации с голом Шомуродова надо было не бежать к воротам, а всего лишь сыграть в один в один. Когда Ионов забивал второй гол, его нужно было накрывать. Однако, в целом, мне не в чем ребят упрекнуть. Нам чуть-чуть не хватило качества игры в связи с короткой скамейкой.

Очень жаль расставаться с Суторминым. Но таков футбол. Игроки хотят двигаться дальше, получать более выгодные условия. На этом построен любой спортивный проект, это бизнес», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.