Гризманн посетил клубный магазин «Барселоны» на «Камп Ноу»

Новичок «Барселоны» французский нападающий Антуан Гризманн прибыл в расположение клуба.

Футболист побывал в официальном магазине клуба на «Камп Ноу», понабивал мяч перед журналистами и сфотографировался с футболкой «Барселоны».

Завтра, 15 июля, состоится официальная презентация Гризманна в качестве нового игрока каталонского клуба.

Напомним, «Барселона» выкупила французского футболиста у «Атлетико» за € 120 млн. Форвард заключил с каталонцами пятилетний контракт. Сумма отступных в соглашении француза с «Барселоной» составляет € 800 млн.

28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.