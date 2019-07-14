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Шикарные голы Ионова и Шомуродова — в видеообзоре матча «Ростов» — «Оренбург»

Шикарные голы Ионова и Шомуродова — в видеообзоре матча «Ростов» — «Оренбург»
Футбол / РПЛ 0

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Оренбург». Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, отличившийся на 11-й минуте после передачи полузащитника Алексея Ионова. Перед свистком на перерыв Ионов увеличил преимущество команды Валерия Карпина. На 49-й минуте форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович сократил разницу в счёте, голевой пас отдал защитник Андрей Малых.

Видео доступно на канале Премьер-Лиги в Rutube.

В 2-м туре чемпионата России «Ростов» на своём поле сыграет с московским «Спартаком», а «Оренбург» в гостях встретится со столичным ЦСКА. Оба матча состоятся 20 июля.

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