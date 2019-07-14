Президент «Ростова»: РПЛ нужно решить, нужны ли им болельщики на стадионах

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выразил недовольство поздним началом матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1), который состоялся в Ростове-на-Дону вчера, 13 июля и начался в 21:30 мск.
«До сих пор непонятно, почему было решено проводить матч в такое позднее время: лига ссылается на телевидение, телевидение — на лигу. В итоге массово получаем жалобы от болельщиков и менее 15 000 зрителей на стадионе. По местному времени Оренбурга матч и вовсе начался почти в полночь. Думаю, руководству РПЛ нужно принять решение — нужны ли им вообще болельщики на стадионах», — приводит слова Арутюнянца пресс-служба «Ростова».
В 2-м туре чемпионата России «Ростов» на своём поле сыграет с московским «Спартаком», а «Оренбург» в гостях встретится со столичным ЦСКА. Оба матча состоятся 20 июля.
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