Селюк: «Сочи» настолько не бедный, что многие клубы могут позавидовать
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от игры «Сочи в сезоне-2019/20.
«Я уверен, что «Сочи» будет крепким середняком. Поначалу эти футболисты будут супермотивированы, доказывая и показывая «Зениту», что их уход — это ошибка. А потом курорты Сочи сделают своё дело. Думаю, что во второй половине сезона «Сочи» уже начнёт ходить пешком.
Многие сейчас говорят: «бедный «Сочи». Хочу заметить, что «Сочи» настолько не бедный, что многие клубы могут позавидовать. Если бы все клубы в РПЛ были такие бедные, как «Сочи», я думаю, футбол был бы в России на другом уровне.
Я уверен, что на сегодняшний день «Сочи» обыграет такие клубы, как «Уфа» и «Арсенал», а с «Динамо» будет бороться на равных», — приводит слова агента Sport24.
«Спартак» обыграл «Сочи» благодаря голу на 93-й минуте
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